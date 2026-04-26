Müzisyen Sabahat Akkiraz, 'madımak bitkisi' paylaşımı nedeniyle linç edildi

Linç kültürü her geçen gün başka bir hal alıyor.

Sosyal medya üzerinden yapılan her paylaşım kişileri hedef haline getirebiliyor.

Git gide büyüyen ve tuhaf bir hal alan linç kültürünün son hedefi ise müzisyen Sabahat Akkiraz oldu.

'MADIMAK BİTKİSİ' PAYLAŞIMI TARTIŞMA ÇIKARDI

Türk halk müziğinin önemli isimlerinden Sabahat Akkiraz, sosyal medya hesabından evinde madımak otu ayıkladığı bir fotoğraf paylaştı.

Akkiraz paylaşımında, "Madımak zamanı Sivas’ta herkes mutlu olur..." ifadelerine yer verdi.

Ancak bazı kullanıcılar, 'Madımak' kelimesini farklı bir bağlamda değerlendirerek sanatçıyı hedef alan yorumlar yaptı.

SOSYAL MEDYADA LİNÇ DALGASI BAŞLADI

Paylaşımın ardından bazı hesaplar, Akkiraz’ın sözleriyle Sivas Katliamı’nda yaşamını yitirenleri küçümsediğini öne sürdü.

Kısa sürede büyüyen tartışmada çok sayıda sert yorum yapılırken bazı kullanıcılar sanatçıya yönelik tehdit içerikli yorumlarda bulundu.

DESTEK PAYLAŞIMLARI DA GELDİ

Linç girişimine tepki gösteren bazı kullanıcılar ise sosyal medyada Akkiraz’a destek verdi.

Bir kullanıcı yaptığı paylaşımda, "Madımak yemeği yapıyor diye Sabahat Akkiraz’ın Sivas katliamını savunduğunu iddia etmek kadar ahmakça bir şey olamaz. İnsanların katledildiği otelin adı Madımak idi ama madımak bitkisinin adını mı değiştirdik?" ifadelerini kullandı.

MADIMAK OLAYI NEDİR?

2 Temmuz 1993’te Sivas’ta düzenlenen Pir Sultan Abdal Şenlikleri sırasında Madımak Oteli ateşe verilmiş, otelde bulunan 33 sanatçı ile 2 otel çalışanı hayatını kaybetmişti.

Madımak Oteli ismiyle özdeşleşen bu acı olay nedeniyle kelimenin zaman zaman farklı tartışmaların konusu olduğu görülüyor.

Ancak aynı isim, Anadolu’da yüzyıllardır tüketilen bir bitkiyi de ifade ediyor.