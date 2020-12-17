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    Denizli'de sürücüsüz kamyonun kaza anı

    Park halindeyken freni boşalan otobüs, 5 araca çarparak 1 kilometre gitmesine rağmen durmadı. Kamyonun trafik levhasına çarparak durma anı kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 17.12.2020 - 12:03
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    Denizli'de sürücüsüz kamyonun kaza anı

    Denizli'nin Pamukkale ilçesi Necip Ali Caddesi'nde sürücüsünün park edip gittiği otobüs bir anda hareket etti.

    Yavaş yavaş ilerledikten sonra freni boşalan otobüs, park halinde kamyonete çarparak hızını yavaşlatsa da ardından diğer 4 otomobile çarptı.

    ÇEVREDEKİLER İHBARDA BULUNDU

    Yaklaşık bir kilometre boyunca şoförsüz ilerleyen otobüs trafik levhası direğine çarparak durabildi. Olayın ardından çevredeki vatandaş 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak ihbarda bulundu.

    Denizli de sürücüsüz kamyonun kaza anı #1

    ARAÇ SAHİPLERİ, ŞAŞKINA DÖNDÜ

    İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri araçlar sahiplerini arayarak durumu bildirdi. Olay yerine gelen araç sahipleri karşılaştığı manzara karşısında şaşkına döndü.

    Denizli'de sürücüsüz kamyonun kaza anı VİDEO


    O ANLAR KAMERADA

    5 aracı biçerek şoförsüz ilerleyen kamyonet kısıtlama nedeni ile boş olan yollarda herhangi bir vatandaşa çarpmaması tek teselli oldu.

    Bir marketin güvenlik kamerasına görüntüler an be an yansıdı. Kamyonetin çarptığı araçlarda maddi hasar meydana gelirken olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

    Denizli de sürücüsüz kamyonun kaza anı #2

    Denizli de sürücüsüz kamyonun kaza anı #3

    Denizli de sürücüsüz kamyonun kaza anı #4

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