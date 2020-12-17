Park halindeyken freni boşalan otobüs, 5 araca çarparak 1 kilometre gitmesine rağmen durmadı. Kamyonun trafik levhasına çarparak durma anı kameraya yansıdı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Necip Ali Caddesi'nde sürücüsünün park edip gittiği otobüs bir anda hareket etti.

Yavaş yavaş ilerledikten sonra freni boşalan otobüs, park halinde kamyonete çarparak hızını yavaşlatsa da ardından diğer 4 otomobile çarptı.

ÇEVREDEKİLER İHBARDA BULUNDU

Yaklaşık bir kilometre boyunca şoförsüz ilerleyen otobüs trafik levhası direğine çarparak durabildi. Olayın ardından çevredeki vatandaş 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak ihbarda bulundu.

ARAÇ SAHİPLERİ, ŞAŞKINA DÖNDÜ

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri araçlar sahiplerini arayarak durumu bildirdi. Olay yerine gelen araç sahipleri karşılaştığı manzara karşısında şaşkına döndü.

Denizli'de sürücüsüz kamyonun kaza anı VİDEO







O ANLAR KAMERADA

5 aracı biçerek şoförsüz ilerleyen kamyonet kısıtlama nedeni ile boş olan yollarda herhangi bir vatandaşa çarpmaması tek teselli oldu.

Bir marketin güvenlik kamerasına görüntüler an be an yansıdı. Kamyonetin çarptığı araçlarda maddi hasar meydana gelirken olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.



