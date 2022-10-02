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Denizli'de tartıştığı kişiyi ayağından vurup kaçtı

Denizli'de tartıştığı kişiyi ayağından vurup kaçtı

Aralarında husumet olan iki kişi, tartışmaya başladı. Şahıslardan biri, silahla karşısındakinin ayağına ateş edip kaçtı.