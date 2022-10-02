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    Denizli'de tartıştığı kişiyi ayağından vurup kaçtı

    Aralarında husumet olan iki kişi, tartışmaya başladı. Şahıslardan biri, silahla karşısındakinin ayağına ateş edip kaçtı.
    • 02.10.2022 - 16:43
    • Güncelleme : 02.10.2022 - 17:01
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    Denizli'de tartıştığı kişiyi ayağından vurup kaçtı

    Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Altıntop Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan A.C. ile Doğan K. arasında tartışma çıktı.

    A.C. ile tartışan Doğan K., silahla bir el ateş edip kaçtı.

    Ayağından aldığı isabetle yaralanan A.C.’nin yardımına, güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri yetişti.

    Yaralı hastaneye kaldırıldı

    Olay yerine giden sağlık görevlileri, yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralıyı Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

    Bölgede inceleme yapan olay yeri ekipler alanda çeşitli çalışmalar gerçekleştirdi.

    İHA'nın haberine göre, Kaçan Doğan K.’nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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