Denizli'de traktör ile otomobil kazası: 1 ağır yaralı

Acıpayam ilçesinde çarpışan traktör ile otomobilin içerisindeki vatandaşlar sıkıştıkları yerden itfaiye müdahalesiyle kurtuldu. Kazada yaralanan 4 kişiden 1'inin durumunun kritik olduğu belirtildi.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde ilerleyen Mustafa S. kontrolündeki otomobil ile Fevzi K. şoförlüğündeki traktör çarpıştı.

Kaza etkisiyle iki araç da savrulduktan bir süre sonra durdu.

Kazayı gören diğer sürücüleri ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve çok sayıda sağlık ekipleri sevk edildi.

Sıkışan yaralılar kurtarıldı

Olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobil içerisinde bulunan 4 yaralı ile traktör sürücüsü Fevzi K.’ya ilk müdahalede bulundu. Otomobil içerisinde sıkışan 3 yaralı ise Acıpayam itfaiyesinin başarılı çalışması sonucu çıkarıldı.

Araçlar hurdaya döndü

Yaralılar ambulansla en yakın hastaneye sevk edilirken, kazaya karışan her iki araç kullanılmaz hale geldi. Güvenlik güçleri tarafından olay yerinde yapılan incelemelerin ardından hurdaya dönen her iki araçta, bölgeye çağrılan çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

4 yaralıdan 1'inin durumu kritik

Öte yandan hastanede tedavi altına alınan 4 yaralının durumu iyi olduğu, 1'inin ise ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.