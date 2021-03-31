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    Denizli'de üzerine beton rögar çemberi düşen çocuk, öldü

    Sokakta oynarken üzerine beton rögar çemberi devrilen 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Çocuğun ailesi acı haberle birlikte yıkıldı.
    • DHA
    • 31.03.2021 - 07:11
    • Güncelleme : 31.03.2021 - 07:33
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    Denizli'de üzerine beton rögar çemberi düşen çocuk, öldü

    Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesi 2279 Sokak'ta oynayan 6 yaşındaki Enes Koray'ın üzerine, içme suyu hattı çalışması için yol kenarına bırakılan beton rögar çemberi devrildi.

    İhbar üzerine belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri, Koray'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

    OTOPSİ YAPILACAK

    Polis ekipleri güvenlik önlemi aldı, acı haberi alan aile yakınları gözyaşı döktü.

    Koray'ın cenazesi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Denizli de üzerine beton rögar çemberi düşen çocuk, öldü #1

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