Denizli'de üzüm bağında av tüfeğiyle öldürülen kadının komşusu gözaltına alındı Acıpayam ilçesinde çapa yapmaya gittiği üzüm bağında sırtından av tüfeğiyle vurulmuş halde cesedi bulunan kadının, daha önce hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı komşusu gözaltına alındı.

İHA

Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı Avşar Mahallesi’nde annesiyle birlikte yaşayan 60 yaşındaki Hatice Baysal, Dokuzlar Mevkiinde bulunan üzüm bağında çapa işlerini yapmak için dün sabah evden çıktı.

Akşam saatleri olmasına rağmen evine dönmeyen Baysal, annesi ve komşusu tarafından av tüfeğiyle sırtından vurulmuş halde bulundu.

Son yolculuğuna uğurlandı

Sırtından 3 el ateş edilerek öldürüldüğü belirlenen Baysal’ın cansız bedeni, yapılan otopsinin ardından aile yakınları tarafından alınarak son yolculuğuna uğurlandı.

Bir kişi gözaltına alındı

Bölgede yapılan detaylı çalışmaların ardından jandarma ekipleri, Hatice Baysal’ın kendisini darp ettiği gerekçesiyle daha önce hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı komşusu Hasan M.’yi cinayet şüphelisi olarak gözaltına aldı.

Yaşlı kadını geçen yıl hayvan otlatma meselesi yüzünden darp ettiği iddia edilen ve açılan davanın görülmesine devam edilen Hasan M., verdiği ilk ifadede suçu üstlenmeyerek, cinayeti kendisinin işlemediğini iddia etti.