Denizli'de eski eşini darbeden adam kızını İran'a kaçırmaya çalıştı

İran'dan gelerek, sosyal medyadan yerini bulduğu eski eşine saldıran şahıs, havalimanına götürdüğü kızını kaçırırken yakalandı.

İki sene önce İran uyruklu S.F. Ramin Fotovat'tan boşandı ve mahkeme kararı ile çiftin 8 yaşındaki kız çocuklarının velayeti anneye verildi.

Boşanmanın ardından S.F. kızıyla birlikte Türkiye'ye gelerek Denizli'ye yerleşti.

S.F'nin sosyal medyadan paylaştığı bir fotoğraf sayesinde yerini bulan eski eş, 2 İran uyruklu arkadaşıyla birlikte 1 Ekim'de Türkiye'ye geldi.

Denizli'de kızını İran'a kaçırmaya çalışan baba ViDEO

YERİNİ SOSYAL MEDYADAN BULDU

10 gün boyunca eski eşi ve kızını takip eden Fotovat, yerlerini sosyal medyadan bulmasının ardından iki arkadaşı ile birlikte, yolda yürümekte olan S.F'nin yüzüne biber tozu atarak darbetti.

ESKİ EŞİNE SALDIRARAK KIZINI KAÇIRDI

Sonrasında kızı A.F' yi plakası kapatılmış bi araca zorla bindirerek kaçırdı.

S.F'nin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

HAVALİMANINDA YAKALANDILAR

Soruşturlamarını sürdüren ekipler eski eşini darbedip kızını kaçıran Fotovat ve iki arkadaşının dönüş için İstanbul Havalimanı'ndan bilet aldıkları bildirildi.

Havalimanı'nda operasyın başlatan ekipler İran'a dönmek üzere olan Fotovat ve iki arkadaşını yakaladı.

Denizli'ye getirilen şüpheliler, adliyede tutuklanırken babasından kurtarılan A.F. annesine teslim edildi.













