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Denizlili yeni evli çift balayı dönüşü kaza yaptı: 1 ölü

Denizlili yeni evli çift balayı dönüşü kaza yaptı: 1 ölü Hafta sonu dünya evine giren Denizlili genç çift, balayı dönüşü kaza yaptı. Meydana gelen kazada damat hayatını kaybederken gelin yaralı olarak kurtarıldı.