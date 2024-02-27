Depremden sonra talep 5 kat arttı! Kule vinç yatırımcılığı yeniden popüler oldu Kahramanmaraş depreminden sonra talebin 5 kat arttığı kule vinçler, yüksek kira bedelleri ve masrafların da kiralayana ait olması sebebiyle yatırımcısına büyük kazanç sağladı.

DHA

Türkiye genelinde döviz artışı, artan girdi maliyetleri ve koronavirüs sürecinin ardından yaşanan dengesizlikler nedeniyle büyüme hızı yavaşlayan inşaat sektörü, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkımlara neden olduğu 11 kentte hareketlendi.

Binaların inşa süreçlerinin hızlı ve güvenilir şekilde tamamlanması için rağbet gören kule vinçlere talep arttı.

Artan taleple birlikte de kule vinç yatırımcılığı yeniden popüler hale geldi.

Aylık kira getirisi 150-250 bin TL

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu Genel Başkanı (DAİMFED) Mustafa Karslıoğlu, kullanılmamış kule vinç fiyatlarının yüksekliğine ve tonajına göre 5 ile 15 milyon TL arasında satıldığını belirterek, aylık kira getirisinin ise ortalama 150 ila 250 bin TL arasında olduğunu söyledi.

"Bütün masraflar kiralayan müteahhide ait"

Karslıoğlu, “Yılda ortalama 500 vinç satılıp, bin adet kiralanıyorken depremden sonra bu talep 5 kat arttı. Yatırımcısına hiçbir tecrübe gerektirmeyen bu yatırım, ‘Gel, vinci al, kur, çalıştır, işlet’ anlayışıyla yürüyor. Bütün masraflar kiralayan müteahhide ait olduğu için çok cazip. Her meslek grubundan yatırımcısı var. Türkiye’de en tanınmış yatırımcılarından birisi de çok sayıda kule vince sahip olan sanatçımız Bülent Ersoy.” dedi.

Operatörlerin en düşük maaşı 80 bin TL

Kule vinç yatırımcılığıyla ilgili bilgiler aktaran Karslıoğlu, “Koyduğunuz sermayeye göre bu kadar yüksek getirisi olan çok fazla yatırım enstrümanı olmadığı için kule vinçler ön plana çıkıyor. Tek yapmanız gereken bir şirket kurmak. Sonrası tamamen müteahhide ait. Kule vinç operatörlerinin en düşük maaşı 80 bin TL.

Bu masraf da müteahhide ait. Sektör olarak hem operatörlüğü hem de kendisi çok güzel bir iş kolu. Çocuk sahibi olan aileler çocuklarını bu iş koluna da yönlendirebilir. Kule vinci satın alırken aynı otomobil alır gibi markasına, özelliklerine dikkat etmek gerekiyor.

Tecrübeli firmalardan almak gerekiyor. İnşaat sektörü zaten yıllardır lokomotif bir sektör ama depremden sonra daha da önem kazandı. Kule vinç yatırımcılığı da en az 10 sene yatırımcısının yüzünü güldürecek bir yatırımdır.” diye konuştu.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)