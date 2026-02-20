Adalet Bakanı Gürlek, Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına atananları tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kararıyla Adalet Bakan Yardımcılığına yeni atamalar gerçekleştirildi.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararla Adalet Bakan Yardımcılığına Abdullah Aydoğdu, Burak Ceyhan, Can Tuncay ve Sedat Ayyıldız atandı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, atama kararlarıyla ilgili sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

"KARARLILIKLA ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Bakan Gürlek’in mesajı şu şekilde:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleri ile Adalet Bakan Yardımcılığı görevine atanan Sayın Abdullah Aydoğdu, Sayın Burak Ceyhan, Sayın Can Tuncay ve Sayın Sedat Ayyıldız’ı tebrik ediyor; üstlendikleri bu önemli görevde ülkemize ve milletimize hayırlı hizmetlerde bulunacaklarına yürekten inanıyorum. Adalet Bakanlığımızda yürüttükleri görevlerinden ayrılan Bakan Yardımcılarımız Sayın Ramazan Can, Sayın Hurşit Yıldırım, Sayın Mehmet Yılmaz ve Sayın Niyazi Acar’a, görev süreleri boyunca sundukları katkılar ve devletimize yaptıkları hizmetler için teşekkür ediyorum. Adaletin tesisi, hukuk devletinin güçlendirilmesi ve vatandaşlarımızın adalete erişiminin daha da etkin hale getirilmesi yolunda kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."