Yayınlama:
İran'da eğitim uçağı düştü: Pilotlardan biri öldü
İran'ın Hamedan eyaletinde İran Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait eğitim uçağının düştüğü ve pilotlardan birinin hayatını kaybettiği, diğerinin ise kurtulduğu bildirildi.

"PİLOTLARDAN BİRİ CAN VERDİ"

Şehid Nuje Üssü halkla ilişkiler birimi tarafından yapılan açıklamada, "İran Ordusu Hava Kuvvetleri'ne ait eğitim uçağı akşam saatlerinde Hamedan eyaletinde kaza yaptı. Olay sonucunda pilotlardan biri hayatını kaybederken diğeri kurtuldu" ifadeleri kullanıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi.

