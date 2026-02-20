Trump: Yıllardır bizi soyan ülkelere tarife koyma hakkım var

Georgia eyaletindeki Coosa Çelik Şirketi'nin üretim tesisine yaptığı ziyarette ekonomi gündemine ilişkin açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, çelik sektöründeki toparlanmayı uyguladığı tarifelere bağladı.

Bu sayede Amerikan şirketlerinin korunduğunu, üretimin yeniden arttığını ve işlerin canlandığını anlatan Trump, tarifelerle ilgili Yüksek Mahkeme kararını aylardır beklediğini belirterek, "Tarifeler olmasaydı bu ülke şu anda büyük bir sıkıntı içinde olurdu" dedi.

"TARİFE KOYMA HAKKIM VAR"

Davayı açanların 'Çin odaklı kişiler ve Çin'de işi olanlar' olduğunu ileri süren Trump, bu kişilerin ABD'yi soymaya devam etmek istediklerini savundu.

Öfkeli bir ses tonuyla bu kararı beklemek zorunda olduğunu belirterek tarifelerin uygulanması konusunda hakkı olduğunu dile getiren Trump, "Ulusal güvenlik gerekçesiyle yıllardır bizi soyan ülkelere tarife koyma hakkım var" ifadesini kullandı.