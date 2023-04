Depremzede fırıncı: Yatarken her şeyimiz vardı, kalktığımızda her şeyimiz kayboldu Depremler sonrası Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde evi yıkılan fırıncı Sefa Pemik, 4 çocuğuyla birlikte geldiği Kayseri'nin Bünyan ilçesinde yaşam mücadelesini devam ettirirken, "Yatarken her şeyimiz vardı, kalktığımızda her şeyimiz kayboldu, Allah kimseye yaşatmasın" dedi.

İHA Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde yaşayan Sefa Pemik, Pazarcık ve Elbistan'da meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde ailesi ile birlikte yıkılan evlerinden sağ olarak kurtuldu. Kayseri'ye gelen depremzede Pemik ailesine Bünyan Belediyesi sahip çıktı. Belediye Başkanı Özkan Altun tarafından Karakaya Mahallesi'nde bulunan fırın hazırlanıp, Sefa Pemik'e teslim edilerek mesleğini sürdürme fırsatı sunuldu. Karakaya Mahallesi vatandaşları da Pemik ailesine kalacak yer temin ederek depremin etkisinden kurtulmaları için yardımlarda bulundu. İki depremzede aile, fırını işletiyor Pemik ailesine yaşam alanı oluşturdukları için mutlu olduklarını ifade eden Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Depremzede eğer gitmeyecekse onun için burada nasıl yaşam oluşturabiliriz diye bakıyoruz. Karakaya muhtarımız ve oradaki meclis üyemiz bize geldiler, depremzede fırıncı olduğunu ve çalıştırmak istediğini söylediler. Biz de 'Tabii' dedik. Hep birlikte omuz verdik. Bildiğim kadarıyla iki aile, gelmişler fırını çalıştırmak istiyorlar. Bünyan Belediyesine ait Karakaya'daki fırınımız biraz atıldı, biraz masraf istiyordu. Biz de bu masrafı üstlendik. Yeter ki bu aile burada hem ekmek sahibi olsun, hem iş sahibi olsun, hem de hizmet etsin. Hayatına bir yaşam alanı oluşturmuş olduk. Çok mutluyuz. Ramazan ayında depremzedelerin pidesini Karakaya'daki vatandaşlarımız hem yiyor hem de dağıtıyor. Güzel bir uygulama oldu, inşallah devamı da gelir. dedi. "Yatarken her şeyimiz vardı, kalktığımızda her şeyimiz kayboldu" 6 Şubat akşamında yaşadıklarını anlatan Sefa Pemik, 6 Şubat'ta akşam yatarken her şeyimiz vardı, kalktığımızda her şeyimiz kayboldu. Çocuklarımızı kurtardık ama büyük bir korkuyu yaşadık. 6 Şubat bize çok şeyler yaşattı. Her şeyimizi kaybettiğimiz gibi korkuyu ve çaresizliği gördük. Allah böyle bir şeyi kimseye yaşatmasın. Gece depreminde evdeydim ama öğlenki depremde iş yerindeydim. İş yerinden eve doğru gittiğimde enkaz gördüm, başka bir şey görmedim. şeklinde konuştu. "Elektrik, su yoktu ama bu millet her şeyi bize sundu" Depremin ardından birçok yardımların geldiğini aktaran Pemik, Devletimizden ve milletimizden Allah razı olsun. Milletimiz böyle olduğu sürece Türk milletini kimsenin yenemeyeceğini gördüm. 7-8 Şubat sabahı Afşin'e gelen yardımı anlatamam. Elektrik, su yoktu ama Allah razı olsun herkes her şeyi sundu; bu devletten, milletten Allah razı olsun. ifadelerini kullandı. "Geldiğimde elimde 2 tane valizim 4 tane çocuğum vardı" Karakaya Mahallesi vatandaşlarına da teşekkürlerini ileten Sefa Pemik, mesleğini sürdürerek onların sofralarına sıcak pide sunduğunu kaydetti. Pemik, sözlerini şöyle sürdürdü: Yolumuz Kayseri'ye düştü. Bünyan Belediye Başkanı, Karakaya Mahallesi'ndeki vatandaşlardan Allah razı olsun. Ben buraya geldiğimde elimde 2 tane valizim yanımda 4 tane çocuğum vardı. Beni burada ev sahibi yaptılar, evimi kurdular. Bünyan Belediye Başkanı Allah razı olsun fırını bana verdi, içine malzemelerini aldı, bizi burada bir iş sahibi etti. Kayserili bir ekmeğini bizimle paylaştı. Elimizden gelen mesleğimizi yapıyoruz. Karakayalılara elimizden geleni yapıyoruz, sofralarına güzel pidelerimizi sunuyoruz.