Serdar Topraktepe: Takdir hakları hep Fenerbahçe'den yana Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, Fenerbahçe derbisinde hakem yönetimini eleştirdi. Topraktepe, "Hakem takdir haklarını Fenerbahçe'den yana kullandı, 10 kişi olmamıza rağmen" dedi.

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ensonhaber.com

Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe evinde Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti ve Galatasaray'ı takibini sürdürdü.

Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadelede Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Michy Batshuayi ve 69. dakikada İrfan Can Kahveci atarken, Beşiktaş'ta Al Musrati 25. dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Siyah-beyazlı ekibin tek golünü ise 82. dakikada Cenk Tosun kaydetti.

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, Fenerbahçe derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.

"Hakem takdir haklarını Fenerbahçe'den yana kullandı"

Hakem yönetimini eleştiren Topraktepe, şunları dedi:

Tüm futbolcularım, 10 kişi kalmalarına rağmen son dakikaya kadar maçı kovaladılar, korakor mücadele ettiler, karakter koydular. Hepsine teşekkür ediyorum. Başlangıçta Fenerbahçe, 15-20 dakika baskı kuracaktı, biliyorduk, bunu konuştuk. Önce karşılamak, sonra geçiş oyunları oynuyorduk. 23. dakikada kırmızı kart gördük, planlarımızı bozdu. 10 kişi kaldıktan sonra 4-4-1 oynadık ama oyunu oturtamadık. Korakor iyi oynadık. Fenerbahçe önde olabilir ama maç iki tarafa da gidip geldi. 10 kişi kaldıktan sonra pozisyonlarımız var. Hakem takdir haklarını Fenerbahçe'den yana kullandı, 10 kişi olmamıza rağmen. Daha fazla mücadele etmek istedik ama 10 kişi olunca tempomuz düştü.

"Tempo ve oyundan memnunum"

Oyuncuların karakterine değinen Topraktepe, şu sözleri sarf etti:

Oyuncularımızın burada koyduğu karakter, bizim oyunumuz Ankaragücü maçına ışık verdi. Oyuncularımız sahiplenmiştir. Tempo ve oyundan memnunum.

“Oyuncularıma karakter koydukları için teşekkür ederim”

Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Serdar Topraktepe, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Libyalı futbolcu Al-Musrati’nin 25. dakikada gördüğü kırmızı kartın oyun planlarını değiştirdiklerini dile getiren Topraktepe şunları söyledi:

“Fenerbahçe’nin bize baskılı başlayacağını biliyorduk. İlk 20 dakikada bunu tahmin ettik. Geçiş oyunlarıyla 20 dakikadan sonra öne taşıyacaktık oyunu ama Al Musrati’nin kırmızı kartı planlarımızı değiştirdi. Sonra mecburen farklı bir oyun oynadık ama 10 kişi olmamıza rağmen ikinci yarı kesinlikle oyunu bırakamayan, sonuna kadar mücadele eden bir takım izledik. Bu Beşiktaş’ın karakterinde var. Oyuncularıma karakter koydukları için teşekkür ederim”

“Semih kanatta oynamak istediğini söyledi”

Serdar Topraktepe, Semih Kılıçsoy ile maçtan önce hangi pozisyonda görev alacağına ilişkin bir konuşma gerçekleştirdiğini belirterek, “Kanatta oynamak istediğini söyledi. 'Devre arasında Muleka ile isterseniz yer değiştirin' dedim. Ama orada oynamak istiyorum dediği için değiştirmedim” şeklinde konuştu.

“Hakem takdir haklarını Fenerbahçe’den yana kullandı”

Müsabakanın hakemi Volkan Bayarslan’ın takdir haklarını ev sahibi ekipten yana kullandığını savunan siyah-beyazlı çalıştırıcı şu cümleleri kurdu:

“Futbolcularım maç boyunca çok iyi karakter koydu. İkili mücadelelerde çok iyiydik. Hakem 10 kişi kalmamıza rağmen takdir haklarının büyük bölümünü Fenerbahçe’de yana kulandı. En son geri atılan pasta Gedson kaleciyle çarpışıyor, Gedson’a faul veriliyor. Tam atağa çıkacakken durdurulan pozisyonlar var. Kırmızı kart kırmızı ama ikili mücadelelerde biraz daha takdir haklarını Fenerbahçe’den yana kullandığını düşünüyorum”

"Her göreve hazırım"

47 yaşındaki antrenör, Avrupa kupasına gitmek istediklerini ve bu yüzden Türkiye Kupası’nı kazanmak zorunda olduklarını ancak ligi de iyi bir yerde bitirme adına kalan maçlara galibiyet için çıkacaklarını aktardı.

Serdar Topraktepe, ayrıca gelecek sezon takımda görev alıp almayacağıyla ilgili yönetimle herhangi bir görüşme gerçekleştirmediğini, camianın içinden gelen biri olarak her göreve hazır olduğunu da sözlerine ekledi.