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ABD'yi hortum vurdu: 10 bin hane elektriksiz kaldı

ABD'yi hortum vurdu: 10 bin hane elektriksiz kaldı Nebraska ve Iowa eyaletlerinde çok sayıda hortum çıktı. Hortumun etkisiyle park halindeki bazı araçlar devrildi. Yaklaşık 10 bin hane elektriksiz kaldı.