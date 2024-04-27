ABD’nin Nebraska ve Iowa eyaletlerini hortum vurdu...
Çoğu 485 bin nüfuslu Omaha kentinde olmak üzere Nebraska genelindeki yüzlerce evde hasar meydana geldi.
Lancaster County’de içerisinde 70 kişinin bulunduğu bir iş yeri yıkıldı, 3 kişi yaralandı.
Hayati tehlikeleri bulunmuyor
Yetkililer, herkesin tahliye edildiğini, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını aktardı.
10 bin hane elektriksiz kaldı
Hortumun etkisiyle park halindeki bazı araçlar devrildi. Yaklaşık 10 bin hane elektriksiz kaldı.
Omaha Eppley Airfield Havalimanında da etkili olan hortum, uçuşları aksattı.
Hortum Missouri Nehri'ni geçerek Iowa eyaletine ulaştı.
Acil durum ilan edildi
Iowa Valisi Kim Reynolds, Pottawattamie County için acil durum ilan etti.
Eyaletteki çok sayıda ev kullanılamaz hale geldi.
Ekiplerin hortumların vurduğu bölgelerde temizleme çalışmaları sürüyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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