Devriye gezen Kütahya polisi olası cinayeti önledi

Elindeki silah ile karşısındaki şahsa ateş açan S.Ö., olay yerinden geçen polis ekiplerince etkisiz hale getirildi.

Kütahya'nın Fuatpaşa Mahallesi'ne bağlı 41’inci Sokak'ta devriye gezen Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, S.Ö. isimli şahsın silahla karşısında bulanan A.K.’ye ateş ettiğini gördü.

Araçtan inen sivil ekipler, polis olduklarını söyleyerek ikinci kez ateş etmek istediği sırada şüpheli S.Ö.’yi etkisiz hale getirerek elinden silahı aldı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Şüpheliye ait otomobilde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli S.Ö. ve ateş ettiği A.K., Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.