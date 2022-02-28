Diyarbakır’da 2 çocuk, su dolu çukura düşüp yaşamını yitirdi

Dedelerinin evinde avluda bırakılan 3 yaşındaki Zilan Orcan ile 2 yaşındaki Melik Amed, su dolu çukura düşerek yaşamını yitirdi.

Diyarbakır’ın Silvan ilçesi kırsal Alibey Mahallesi’nde oturan Zilan Orcan (3) ile Melik Amed (2) isimli 2 kuzen, anneleriyle birlikte dedeleri Mehmet Şah Nesne’ye misafirliğe gitti.

Torunları Zilan Orcan ile Melik Amed’i bir süre seven Nesne ve kızları eve girince, çocuklar avluda oynamaya başladı. Kısa süre sonra çocuklarından haber alamayan aile dışarı çıktı.

ÇOCUKLARI KURTARMAYA ÇALIŞTILAR

Çocukların evin yakınında bulunan içi su dolu çukura düştüğünü gören dede Mehmet Şah Nesne ile kızları, çocukları kurtarmaya çalıştı.

KÖYLÜLER YARDIMA KOŞTU

Köylülerin de yardımıyla sudan çıkarılan çocuklar, Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Hastanesi Acil Servisi'ne götürüldü. Doktorların ilk müdahalesinin ardından durumları ağır olan çocuklar, Diyarbakır Kadın Doğum Çocuk Hastalıkları Hastanesi ve Dicle Üniversitesi Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi.

2 KUZEN, YAŞAMA TUTUNAMADI

2 küçük çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşama tutunamadı. Cansız bedenleri morgdan alınan Zilan ve Melik, sabah saatlerinde Diyarbakır'da toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.