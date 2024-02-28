Diyarbakır'da 2 minibüs kafa kafaya çarpıştı: 3'ü ağır, 8 yaralı

Diyarbakır'da Yenişehir ilçesinde Cahit A. idaresindeki şehir içi yolcu minibüsü, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kapalı kasa minibüsle çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle kapalı kasa minibüs, önce park halindeki otomobile ardından da bir lokantanın duvarına çarptı.
8 kişi yaralandı
Şehir içi yolcu minibüsündeki 3'ü ağır 8 kişi yaralandı.
İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Hastaneye kaldırıldılar
Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kameralara yansıdı
3'ü ağır 8 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, Cahit A. idaresindeki şehir içi yolcu minibüsü, sağından gelerek aniden sola dönüş yapan isteyen kapalı kasa minibüse çarpıyor.
Daha sonra kontrolden çıkan kapalı kasa minibüs, lokantanın duvarı ile park halindeki otomobile çarparak duruyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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