MHP'nin yeni İstanbul yönetimi belli oldu

MHP'nin gündemi yoğun...

Partinin İstanbul il yönetimi, geçen hafta alınan kararla feshedildi.

İl yönetimiyle birlikte 39 ilçe teşkilatı için de benzer bir karar alındı.

YENİ İL YÖNETİMİ BELLİ OLDU

Bu kararın ardından MHP İstanbul İl Başkanlığı'na Volkan Yılmaz atandı.

Geçen sürenin ardından MHP'nin İstanbul İl Başkanlığı Yönetimi de belirlendi.

FETİ YILDIZ DUYURDU

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, göreve atanan Yılmaz'la birlikte çalışacak yönetim kurulu üyelerini duyurdu.

Feti Yıldız, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"MHP İstanbul İl Başkanı Sn. Volkan Yılmaz'a, İl Yönetim Kurulu üyeleri Sn. Ahmet Yasak, Sn. Ömer Çölüoğlu, Sn. Mustafa Kemal Dalan, Sn. Mustafa Karaçam, Sn. Burak Arkaz, Sn. Mehmet Çamur, Sn. Hamit Şahinoğlu, Sn. Mustafa Nohut, Sn. Zafer Yalçın ve diğer kardeşlerimize başarılar diliyorum. İ'la-yı Kelimetullah yolunda dualar sizinle olsun."

NE OLMUŞTU?

MHP İstanbul İl Teşkilatı, 39 ilçe yönetimiyle birlikte parti tüzüğünün 34'üncü, 52'nci ve 54'üncü maddelerinin tanıdığı yetkiyle feshedilip, görevden alınmıştı.

Görevden alınan İstanbul İl Başkanı Selim Sertel, "Omuzlarımıza yüklenen Mukaddes görev İstanbul il Başkanlığı vazifesi bugün itibarıyla son bulmuştur. Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’nin emrindeyiz." açıklamasını yapmıştı .

MHP İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter, genel başkan yardımcılığı görevinden önceki hafta istifa etmişti.

MHP yönetiminin İstanbul İl teşkilatını feshetme kararının, bu gelişmenin ardından gelmesi dikkat çekmişti.

2014 YILINDA DA BENZER BİR KARAR ALINMIŞTI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yönter'in akademik kariyeri için görevden ayrıldığını söylemişti.

MHP, 2014 yılında da benzer bir adım atarak İstanbul İl Teşkilatı'nın yönetimine son vermişti.