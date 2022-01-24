Ergani ilçesinde kar yağışı nedeniyle kapanan yolda mahsur kalan 2 yolcu otobüsündeki 80 kişi, belediye ekiplerince kurtarıldı.

Diyarbakır-Elazığ kara yolunda, dün gece etkisini artıran kar yağışı nedeniyle 2 yolcu otobüsü, Ergani ilçesi yakınlarında mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye Ergani Belediyesi ekipleri sevk edildi.

Otobüslerde bulunan toplam 80 kişinin yeme, içme ve konaklama ihtiyaçları giderildi.

BELEDİYE TARAFINDAN MİSAFİR EDİLDİLER

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Karaaslan, bölgedeki yoğun kar yağışı ve ardından oluşan buzlanma nedeniyle mahsur kalan yolcuların, belediye tarafından misafir edildiğini söyledi. Otobüs şoförleri ve yolcular, ekiplere teşekkür etti.

Diyarbakır’da, 2 otobüste mahsur kalan 80 kişi kurtarıldı VİDEO

