Diyarbakır’da 49 yıl hüküm giyen firari yakalandı

12 yıldır işlediği çeşitli suçlardan aranan 49 yıl hükümlü firari, JASAT operasyonuyla yakalanarak cezaevine gönderildi.

Diyarbakır'da jandarma ekipleri, firari hükümlülere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

İl Jandarma Komutanlığı, JASAT ve Ergani Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerce, 2009 yılından itibaren kamu malı hırsızlığının da aralarında olduğu 12 ayrı suç dosyası bulunan M.Z.Ş.'nin, Ergani ilçesi Namık Kemal Mahallesi’nde bulunan bir adrese geleceği belirlendi.

49 YIL HÜKÜMLÜ FİRARİ YAKALANDI

Hakkında 49 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Z.Ş, adrese düzenlenen operasyonla yakalandı. M.Z.Ş., jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.





