Diyarbakır'da 8 aylık hamile kadın ölü bulundu

8 aylık hamile 25 yaşındaki genç kadın, komşuları tarafından evde hareketsiz halde bulundu. Kadının öldüğü belirlenirken, doktorlar karnındaki bebeği de kurtaramadı.

Diyarbakır’ın Dicle ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde ikamet eden 8 aylık hamile Songül G.’den (25) haber alamayan komşuları, 26 Temmuz'da evine girdi.

Yerde hareketsiz yatarken bulunan Songül G. için adrese sağlık ekipleri çağrıldı.

8 aylık bebeği de kurtarılamadı

Sağlık ekibi, Songül G.'nin öldüğünü tespit edip, hamile oluşu nedeniyle ilçe devlet hastanesine kaldırdı.

DHA’nın haberine göre müdahalelere rağmen Songül G.'nin karnındaki 8 aylık bebek de kurtarılamadı.

Otopsi yapıldı, jandarma araştırıyor

Jandarmanın çalışmasının ardından Songül G.'nin cansız bedeni,Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Yapılan otopsinin ardından Songül G., toprağa verildi.

Jandarmanın olayla ilgili araştırmasının sürdüğü öğrenildi.