Diyarbakır’da ATM’deki yazılım hatasını keşfedip vurgun yaptılar

Özel banka ATM'sinin yazılımındaki hatayı keşfeden 4 inşaat işçisi, 10 günde 625 bin 440 lira çekti.

Diyarbakır’da kent merkezinde ATM'lerin bulunduğu caddeye gelen görevliler, bir ATM haznesindeki paranın eksik olduğunu fark etti.

Diğer ATM'de de yapılan inceleme ile aynı eksikliğin olduğu anlaşıldı.

Olay üzerine inceleme başlatıldı. Başka bankaların kartları ile para çekildiği sırada 'iptal' tuşuna basıldığı, para verme ünitesine yapılan bu müdahale sonucu hesapta para eksilmemesine rağmen ATM'den çıkan tutarın ele geçirildiği tespit edildi.

Yazılımdaki bu açıkla 10 günde 625 bin 440 liralık işlem yapıldığı tespit edildi.

Durum banka yetkilileri tarafından, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman'a bildirildi.

GÜVENLİK KAMERALARI MERCEK ALTINA ALINDI

İhbar üzerine harekete geçen Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Banka görevlileri ile koordineli yürütülen çalışmalarda, ATM güvenlik kameraları mercek altına alındı.

İncelemede, paraların 2 ATM'den çekildiği tespit edildi.

İŞLEM SIRASINDA YAKALANDILAR

Banka çalışanları, 2 kişinin ATM'nin birinden aynı yöntemle para çekmeye çalıştığını saptadı.

İhbar üzerine ATM'ye giden polis ekipleri, 2 kişiyi başkasına ait kartla işlem yaptığı sırada yakaladı.

Gözaltına alınan A.K. ve Z.B., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

11 BİN 500 LİRA ÇEKİLDİ

İnşaat işçisi olduğu belirlenen şahısların işlem yaptıkları kartın, yine inşaat işçisi M.A.A.'ya ait olduğu ortaya çıktı.

Polisin yaptığı araştırmada, aynı yöntemle bu kartın kullanılarak, 11 bin 500 lira çekildiği belirlendi.

Kart sahibi M.A.A., adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alınıp, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

10 GÜNDE ARABA ALDI

Güvenlik kamerası görüntüleri ile araştırmalarını sürdüren ekipler, inşaat işçisi S.B.’nin de bu açıktan faydalandığını saptadı.

Gözaltına alınan S.B.’nin, elde ettiği paralar ile 10 günde otomobil aldığı belirlendi.

Şahsın yakınlarına, "Bitcoin'den para kazandım. O parayla da araba aldım." dediği öğrenildi.

Araca mahkeme kararıyla el konuldu.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.K. ve S.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Z.B. ve M.A.A. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

YAZILIM SORUNU ÇÖZÜLDÜ

Sorunun yazılım hatasından kaynaklandığını açıklayan banka yetkilileri, sorunun çözüldüğünü açıkladı.