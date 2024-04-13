Diyarbakır'da babasının kasap dükkanında elini kıyma makinesine kaptırdı

Diyarbakır'da Kayapınar ilçesi Mezopotamya Bulvarı üzerindeki kasap dükkanında babasına yardım eden Süleyman İ., bir anlık dikkatsizliği sonucu sağ elini kıyma makinesine kaptırdı.
Eli bilek hizasına kadar makineye sıkışan gencin feryatları üzerine babası Fethi İ., 112 Acil Çağrı Merkezini aradı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Baba fenalık geçirdi
Kurtarma çalışmaları sürerken, baba Fethi İ. fenalık geçirdi.
Süleyman’ın eli, itfaiyenin 1 saatlik çalışmasıyla makineden çıkarıldı.
Hastaneye kaldırıldı
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Süleyman İ., Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Parmakları ve bileği zarar gören Süleyman’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
İnceleme sürüyor
Polis, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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