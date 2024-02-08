Diyarbakır'da başıboş köpekler durmuyor! 15 keçiyi telef ettiler Kulp ilçesinde sokak köpekleri gece girdikleri ahırda 15 keçiyi telef ederken, hayvancılıkla uğraşan Hasan Hazar ise geçim kaynaklarının darbe aldığını söyledi.

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İHA

Sokak köpekleri Türkiye'nin gündeminden çıkacak gibi durmuyor...

Şimdiye kadar birçok kişiyi yaralayan ve yine birçok kişinin ölümüne neden olan köpekler, vatandaşların geçim kaynaklarına zarar vermeye başladı.

Bunun bir örneği de Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde yaşandı.

15 keçi telef oldu

Eski Mahallesi’nde hayvancılıkla uğraşan Hasan Hazar, sabah saatlerinde ahıra gittiğinde gece içeri giren sokak köpeklerinin 16 keçiden 15’ini telef ettiğini gördü.

Hazar, bir yıllık emeklerinin ve geçim kaynaklarının ağır darbe aldığını söyledi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)