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    Diyarbakır’da cenaze arbedesi: 5 yaralı

    Sağlık çalışanı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedince, hastaneye giden yakınları tekme tokat birbirine girdi. Çıkan arbedede 5 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 22.09.2021 - 10:08
    • Güncelleme : 22.09.2021 - 10:26
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    Diyarbakır’da cenaze arbedesi: 5 yaralı

    Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü'nde çalışan 32 yaşındaki Necmettin D., koronavirüsten dolayı hayatını kaybetti.

    Yakınları cenazeyi alacakları esnada Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gelen ve iddiaya göre husumetlileri olan akrabalarını görünce bir anda ortalık karıştı.

    Cenazeyi bırakıp kavgaya tutuşan taraflar tekme tokat birbirine girdi.

    5 KİŞİ YARALANDI

    Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda güvenlik güçleri sevk edildi.

    Kavgada 5 kişi yaralanırken, hastanenin camları kırılarak hasar aldı.

    Öte yandan olayla ilgili inceleme başlatılırken, cenaze ise sabah saatlerinde aileye teslim edildi.

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    Diyarbakır’da cenaze arbedesi: 5 yaralı #2

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