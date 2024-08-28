Diyarbakır'da cezaevinden izinli çıkan babasını öldürdü

Diyarbakır'da kan donduran bir aile cinayeti yaşandı...
15 aydır Diyarbakır Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda hükümlü Bünyamin Sargül, izinli olarak çıkarak Ergani ilçesi Pınarkaya Mahallesi’nde bulunan evine döndü.
BABASINI POMPALIYLA ÖLDÜRDÜ
Bünyamin Sargül ile oğlu Hasan ve eşi Aydan arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Hasan, babası Bünyamin Sargül'e pompalı tüfekle ateş etti.
İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Bünyamin Sargül'ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
ANNE VE OĞLU GÖZALTINA ALINDI
Bünyamin Sargül’ün cenazesi, Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından kırsal Pınarkaya Mahallesi’nde defnedildi.
Oğlu Hasan ve eşi Aydan Sargül ise gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen anne ve oğlu, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
9 ÇOCUKTAN 8'İ DEVLET KORUMASINDA
Bünyamin ve Aydan çiftinin 9 çocuğundan 8’inin devlet koruması altında olduğu öğrenilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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