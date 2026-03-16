İlber Ortaylı anmasında Celal Şengör ile selfie yarışı

Türkiye yasta...

Ülkenin yetiştirdiği en önemli entelektüellerden biri olan tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, hayatını kaybetti.

Koç Üniversitesi Hastanesi'nde bir süredir yoğun bakımda tedavi gören Ortaylı, 14 Mart'ta son nefesini verdi.

İlber Hoca için veda vakti...

İLBER HOCA İÇİN İLK TÖREN GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ'NDE

78 yaşında hayata veda eden Ortaylı, bugün Fatih Camii'nde kılınacak namazın ardından cami haziresine defnedilecek.

Bu kapsamda Hoca'nın sevenlerinden helallik alması için törenler başladı.

Ortaylı için ilk tören, bugün birçok öğrenci yetiştirdiği Galatasaray Üniversitesi'ne düzenlendi.

Ortaylı'nın öğrencileri, çalışma arkadaşları ve birçok akademisyenin katıldığı törende en yakın arkadaşlarından Prof. Dr. Celal Şengör de yer aldı.

YİNE SELFİE YARIŞI

Tören yine her ünlü ismin cenaze töreninde olduğu gibi ünlülerle selfie çekme yarışına sahne oldu.

Tören alanına gelen Şengör ile fotoğraf çektirmek için sıraya girenlerin görüntüleri, kameralara yansıdı.