İlber Ortaylı'nın arkadaşı anlattı: Yunanlı akademisyene "Osmanlı" cevabı

Türkiye, İlber Ortaylı'ya veda ediyor.

Ünlü tarihçi, sağlık sorunları sebebiyle Koç Üniversitesi Hastanesi'nde bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu.

1 haftadan fazla yoğun bakımda kalan Ortaylı, geçtiğimiz günlerde de entübe edildi.

Entübe edildiği açıklanan 78 yaşındaki Ortaylı'dan acı haber geldi.

Prof. Dr. Ortaylı, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Ortaylı için bugün düzenlenen cenaze töreninin ilk ayağı, Galatasaray Üniversitesi oldu.

Galatasaray Üniversitesi'nde düzenlenen törende Ortaylı'nın arkadaşı, bir panelde Yunan akademisyenle yaşadığı anıyı anlattı.

"YUNANLI AKADEMİSYEN ÜSKÜP'TE MAKEDONYA DEMEDİ"

Ortaylı'nın arkadaşı, Galatasaray Üniversitesi'nde düzenlenen törende kürsüye gelerek, önemli bir anıyı anlattı.

Ortaylı'nın Yunan akademisyene haddini bildirdiği anları paylaşan arkadaşı, şöyle dedi;

"Panelde bir Yunan akademisyen, biliyorsunuz Makedonya'nın bir isim sorunu vardı hep. Direkt Makedonya demiyordu Yunanlılar.

Yunan Üsküp'te tebliğ sunuyor, orada olmasına rağmen ha bire eski Eski Yugoslav Makedonya Cumhuriyeti diyordu.

"ESKİ OSMANLI YUNANİSTAN CUMHURİYETİ"

Öbür yanımızda da hoca oturuyor, 'Bak şimdi ben buna ne yapacağım' dedi.

Hocanın tebliğ sırası geldi, konuşmasında Yunanistan yerine Eski Osmanlı Yunanistan Cumhuriyeti dedi. Lafını orada da esirgemedi."

FATİH CAMİİ HAZİRESİ'NDE TOPRAĞA VERİLECEK

İlber Ortaylı için Fatih Camii’nde, ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılınacak.

Ortaylı, cenaze namazının ardından Fatih Camii Haziresi’ne defnedilecek.

HOCASI HALİL İNALCIK'IN YANINA DEFNEDİLECEK

Ortaylı'nın bir diğer 'hocaların hocası' olan Prof. Dr. Halil İnalcık'ın yanına defnedileceği öğrenildi.

GELİBOLU'YA DEFNEDİLMEK İSTEMİŞTİ

Ortaylı'nın, gazeteci Adem Metan'ın programında vasiyetini açıkladığı ortaya çıktı.

Ortaylı, Metan'ın "Mezarınızla ilgili bir vasiyetiniz var mı?" sorusuna yanıt vermişti.

Ortaylı, "Var, mezarım herhalde Gelibolu'da olur. Burada istemiyorum, kalabalık sevmem." ifadelerini kullanmıştı.