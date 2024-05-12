Diyarbakır'da damat dehşet saçtı! Eşi ve kayınvalidesini yaraladı, kayınpederini öldürdü Diyarbakır'da 30 yaşındaki S.A. evin tapusu nedeniyle tartıştığı dini nikahlı eşi ve ailesine tabancayla kurşun yağdırdı.

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DHA

Diyarbakır'da ev tapusu kavgası bir aileyi yok etti..

Akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Mezopotamya Mahallesi Musa Anter Caddesi üzerinde bulunan bir sitede meydana gelen olayda S.A., dini nikahlı eşi E.B. ile evde bulunan kayınpederi Yılmaz Bekçi ve kayınvalidesi S.B. ile tapu nedeniyle tartıştı.

Tabancasıyla ateş açtı

Yaşanan gerginlik sırasında S.A., tabanca ile eşi ve ailesine kurşun yağdırdı. Silahlı saldırının ardından damat olay yerinden kaçarken, ihbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kayınpederi öldü, eşi ve kayınvalidesi yaralandı

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Yılmaz Bekçi’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan E.B. ve S.B. ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yılmaz Bekçi’nin cansız bedeni ise işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Kayıp damat aranıyor

Polis, kaçan S.A.’nın yakalanması için çalışma başlattı. Olayın E.B.’ye babası Yılmaz Bekçi tarafından verilen evin tapusu nedeniyle yaşanan tartışmadan kaynaklandığı belirlendi. Soruşturma sürdürülüyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)