Diyarbakır'da dev narko terör operasyonu

Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 168 ton toz esrar elde edilebilecek 7 milyon 270 bin 752 kök kenevir bitkisi ele geçirilerek imha edildi.

Diyarbakır'da, terörün finans kaynağına büyük darbe vuruldu.

İl Jandarma Komutanlığınca, 1-7 Haziran'da Lice İlçesi Dibek ve Yolçatı Mahallelerinde, önceden mini İHA'lar ile tespiti yapılan 141 noktada narko-terör operasyonları düzenlendi.

İçişleri Bakanlığı, başarılı operasyona ilişkin açıklama yaptı.

7.2 MİLYON KÖK KENEVİRE EL KONULDU

Bakanlık operasyon kapsamında; 7 milyon 270 bin 752 kök kenevir bitkisi, 32 kilogram toz esrar, iki adet su motoru, 13 bin metre sulama hortumu, bir akü, bir küçük tüp, bir adet 4'lü pil bloğu ile 25 kilogram gübre ve çeşitli yaşam malzemelerinin ele geçirildiğini duyurdu.

45 KİŞİ HAKKINDA YASAL İŞLEM

45 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı, ele geçirilen 7 milyon 270 bin 752 kök kenevir bitkisinin imha edilmesi sonucunda 168 ton toz esrar elde edilmesinin önüne geçildiği aktarıldı.

Bakanlık, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği narko-terör operasyonlarının görüntülerini de paylaştı.