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AA

Diyarbakır'da trajik bir olay yaşandı.

10 yaşındaki Toprak Önkol'un ağzından kan gelmesi üzerine ailesi, dün merkez Yenişehir ilçesi Dağkapı semtindeki Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne götürdü.

Yapılan muayenenin ardından Önkol'un hastanedeki kan tetkiklerinde değerleri normal çıkınca taburcu edilmesine karar verildi.

DİŞ HEKİMİNE YÖNLENDİRDİ

Taburcu işlemini yapan doktor, Önkol'un bir dişinin sallandığını, bu nedenle çocuğun bir diş hekimine götürülmesini tavsiye etti.

Bunun üzerine aile, Önkol'u Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Bağlar Semt Polikliniği'ne götürdü.

KANAMA DURMAYINCA SEVK EDİLDİ

Poliklinikte dişi çekilen Önkol, kanamasının durmaması üzerine Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi.

Önkol, burada ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ameliyata alındı.

AMELİYATTA HAYATINI KAYBETTİ

Yaklaşık 4 saat süren ameliyatta Önkol, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Önkol'un cenazesi, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

İl Sağlık Müdürlüğünce olaya ilişkin idari soruşturma başlatıldığı öğrenildi.