Diyarbakır’da eşini eşarpla boğarak, kuzenini de bıçaklayarak öldürdü Bir koca, iki çocuğunun yanında eşini eşarpla boğdu, kendi kuzenini de bıçaklayarak öldürdü. Katil koca, çocuklarını akrabalarına bıraktıktan sonra polise teslim oldu.

DHA Diyarbakır, bugün kan dondurucu iki cinayetle sarsıldı… Ergani ilçesi Kemaliye Mahallesi 1'inci Gülbaran Caddesi’ndeki evde Y.Ö., 2 çocuğunun gözü önünde henüz belirlenemeyen nedenle eşi S.Ö.’yü eşarpla boğdu. Gözü dönmüş saldırgan, kendi kuzeni M.T.’yi de bıçaklayarak öldürdü. Çocuklarını akrabalarına bıraktı, teslim oldu Y.Ö., çocuklarını alıp, akrabalarına teslim ettikten sonra Ergani İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek teslim oldu. Y.Ö.’nün ifadesi doğrultusunda eve giden polis ekipleri S.Ö. ve M.T.’nin cesetleriyle karşılaştı. Katil zanlısı emniyette Yapılan incelemenin ardından cesetler, otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı. Şüpheli Y.Ö.’nün emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.