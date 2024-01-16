Diyarbakır'da feci kaza... Motosikletli kamyonun altında kaldı Park halindeki araca çarpıp savrulan ve sağından geçmeye çalıştığı kamyonun altında kalan motosikletin sürücüsü Muhammet Emin Karakuş, hayatını kaybederken kaza anı kameralara yansıdı.

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DHA

Diyarbakırda trajik bir kaza meydana geldi.

Silvan ilçesi Diyarbakır Caddesi'nde 29 yaşındaki Muhammet Emin Karakuş, 21 AEK 840 plakalı motosikletiyle önündeki Silvan Belediyesi'ne ait 21 DY 901 plakalı kamyonun sağından geçmek isterken, kontrolü yitirip park halinde 01 BRS 34 plakalı cipe çarptı.

Kamyonun altında kaldı

Savrulan Karakuş, geçmeye çalıştığı kamyonun altında kaldı.

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde yaşamını yitirdiği belirlenen Karakuş'un cansız bedeni, otopsi için morga götürülürken kaza yerine gelen yakınları fenalık geçirdi.

Ambulans şoförüydü

Karakuş'un, ilçede ambulans şoförü olduğu ve yaklaşık 2 ay önce İstanbul'dan gelerek Silvan'da görev yaptığı öğrenildi. Kameraya yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)