Diyarbakırda trajik bir kaza meydana geldi.
Silvan ilçesi Diyarbakır Caddesi'nde 29 yaşındaki Muhammet Emin Karakuş, 21 AEK 840 plakalı motosikletiyle önündeki Silvan Belediyesi'ne ait 21 DY 901 plakalı kamyonun sağından geçmek isterken, kontrolü yitirip park halinde 01 BRS 34 plakalı cipe çarptı.
Kamyonun altında kaldı
Savrulan Karakuş, geçmeye çalıştığı kamyonun altında kaldı.
İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde yaşamını yitirdiği belirlenen Karakuş'un cansız bedeni, otopsi için morga götürülürken kaza yerine gelen yakınları fenalık geçirdi.
Ambulans şoförüydü
Karakuş'un, ilçede ambulans şoförü olduğu ve yaklaşık 2 ay önce İstanbul'dan gelerek Silvan'da görev yaptığı öğrenildi. Kameraya yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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