Diyarbakır'da trafik kazası genç kızın hayatına mal oldu.
11 Mayıs’ta hayvanlarını Erzincan’a yaylaya götürmek için Diyarbakır’ın Çermik ilçesinden tırla yola çıkan aile, Ergani-Elazığ yolunda bir dinlenme tesisinde mola verdi.
Genç kız kazada ağır yaralandı
Daha sonra tıra doğru giden ailenin kızlarından Büşra Karatoprak (17), M.D. idaresindeki otomobilin çarpması sonucu metrelerce sürüklenerek ağır yaralandı.
Sürücü gözaltına alındı
Karatoprak, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından önce Ergani Devlet Hastanesi’ne, ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi.
Sürücü ise olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Kurtulamadı
Büşra Karatoprak, tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen 6 gündür süren yaşam mücadelesini kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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