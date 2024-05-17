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Diyarbakır'da genç kız trafik kazasında ağır yaralandı: 6 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Diyarbakır'da genç kız trafik kazasında ağır yaralandı: 6 günlük yaşam mücadelesini kaybetti Yolun karşı tarafına geçmek istediği sırada bir aracın çarpmasıyla ağır yaralanan genç kız, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtulamazken araç sürücüsü gözaltına alındı.