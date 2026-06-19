Sevan Nişanyan ile oğlu arasındaki kavgada son perde: Utanmaz pislik

Entelektüel camiada üzüntüyle karşılanan Nişanyan Ailesi içindeki kriz derinleşerek büyüyor.

Yazar ve dilbilimci Sevan Nişanyan'ın, birlikte Youtube yayınları yaptığı oğlu Arsen Nişanyan için "Babasına layık bir evlat olmadığını kanıtladı" demesiyle başlayan krizin, Şirince'de aile tarafından işletilen otelin gelirleriyle ilgili bir anlaşmazlıktan doğduğu geçtiğmiz günlerde ortaya çıktı.

Aile üyelerinin sosyal medya paylaşımlarıyla yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor.

"İSTİLACI YUNANLILARA KARŞI MEMLEKETİ MÜDAFA EDİYORUZ""

Arsen Nişanyan, sosyal medyada, kavganın nedeninin Rum olan üvey annesi İra Tzourou ile ilgili olduğunu doğrulayan bir mesaj paylaştı.

Sosyal medyada kendisi hakkında yazılan "Bu çocuk babasıyla arazi kavgasını, Sevan'ın yeni eşine kalmasın diye yaptıysa iyi yapmış. Kadının hesabını biraz gezince üstüne başına çirkef sıçrıyor. Belli cazgır bir tip" mesajının altına Arsen Nişanyan şöyle yanıt verdi:

"İstilacı Yunanlılara karşı memleketi müdafa ediyoruz."

Arsen Nişanyan'ın bu mesajı, aynı zamanda Yunanistan vatandaşlığı da bulunan İra Tzourou'ya gönderme olarak yorumlandı.

"UTANMAZ PİSLİK"

Bu mesajın altına hem Sevan Nişanyan'dan hem de İra Tzourou'dan da sert yanıtlar geldi.

Sevan Nişanyan, oğluna "Utanmaz pislik! Taşıdığın isimden utan aşağılık herif" diye seslendi.

"ASLINI İNKAR EDEN HARAMZADEDİR"

İra Tzourou ise Arsen Nişanyan'a şöyle cevap verdi:

"Aslını inkâr eden haramzadedir. Bilemedik. İlk fırsatta isim ve soyadını değiştirmen dileği ile. Ama malum yaşadığın ülkeye babamın değimi ile kıçınla balık tutsan yaranamazsın. Yeri gelir dönme derler. Bol şans."

"BİZİM AİLE KÜLTÜRÜMÜZDE BABANIN HAKKI YENMEZ"

İra Tzourou, kendisine baba ile oğul arasındaki kavgada kendisinin yatıştırıcı olmasını öneren bir takipçisine de şöyle cevap verdi:

"Olayda şahsımı kastederek ulu orta bir milleti öne sürerek aşağılayıcı yorum yazan Arsen bey. Ben değilim.

Ayrıca oğullar babalarının sözlerinden çıkmaz. Ayrıca sürgünde olan baba sefil edilmez. Ayrıca hayatını evlatlarının geleceği için hapislerde yaşayan bir babaya bu reva görülmez. Bizim aile kültürümüzde babanın hakkı yenilmez. Bilmem anlayabildiniz mi.

Madem aile arası bir sorunu showa döndürdü Arsen Bey laflarını babası ile yetinsin. Bizi bulaştırmasın."