Dünya Kupası'nda eğlenceli anlar: Senegal'in ısınma dansı
Senegal Milli Takımı’nın antrenman öncesinde şarkıya dansla eşlik ettiği anlar, Dünya Kupası'nda renkli anlara sahne oldu.
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2026 FIFA Dünya Kupası, tüm heyecanıyla devam ediyor.
Turnuvada futbolun yanı sıra renkli anlar da yaşanıyor.
Senegal Milli Takımı, antrenmanda eğlenceli bir dans yaptı.
Dünya Kupası'na özel şarkı söyleyip dans eden takımın ısındığı anlar sosyal medyaya damga vurdu.
Futbolcuların ritme uyum sağlayarak gerçekleştirdiği dans performansı, taraftarlardan da büyük beğeni topladı.
İşte, o anlar...
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi