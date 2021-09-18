Kimlik numarası dolandırıcıların eline geçen adama dava dosyaları gelmeye devam ediyor.

Diyarbakır’da yaşayan Rauf Bulut isimli bir vatandaş, kimlik numarasını dolandırıcılara kaptırdı.

3 ay içerisinde adına açılan dolandırıcılık dosyaları ve telefonuna gelen aramalardan dolayı karakola giderek şikayetçi olan Bulut, hayatının şokunu yaşadı.

YETKİLİLERE SESLENDİ

Adına doktor, avukat ve uzman çavuş kimliği ile birçok siteye üyeliği sağlanarak vatandaşların dolandırıldığını öğrenince çareyi yetkililere seslenmekte buldu.

Haberi olmadan birçok olaya karışan vatandaş, şimdilerde tehdit edilmeye başladığı ifade ederken evinde huzur kalmadığını da belirtti.

Diyarbakır'da ilkokul mezunu vatandaşa doktor kimliği düzenlendi VİDEO









"DİKKAT ETMEMİ SÖYLEDİLER"

Dolandırıcılık mağduru Bulut, “Bundan bir buçuk ay öncesinden Adıyaman Kahta’dan bir kişi beni aradı, polis memuru olduğunu ve telefon dolandırıcılığı yaptığımı söyledi. Adama inanmadım, dolandırıcı sandım yüzüne telefonu kapattım. Tekrardan aradı, bir sitede dolandırıcılık yaptığımı söyledi, bunun ben olmadığını söyledim. Bende 155’i aradım beni arayanın numarasını istediler, sonra bana dönüş yaparak dolandırıcı olabilir olmayadabilir diyerek dikkat etmemi söylediler" dedi.





"ADIMA DOKTOR KİMLİĞİ DÜZENLENMİŞ"

Yaşadığı süreci anlatan Bulut, "Üzerinden bir buçuk ay daha geçti, karakoldan beni çağırdılar, ne iş yaptığımı sordular çiftçi ve ilkokul mezunu olduğumu söyledim. Bana orada doktor kimliğim olduğunu söylediler. Adıma doktor kimliği düzenlenmiş, ben milleti alışveriş sitesinden dolandırıyormuşum. Kimlik kartına baktık fotoğraftaki ben değildim, aynı zamanda gün ve ay doğum günümde tutmuyordu. Sadece benim kimlik numaram ve adımı kullanmış. İfademi verip dolandırıcıdan şikayetçi oldum. Aradan bir hafta geçmedi tekrardan beni çağırdılar, İstanbul’dan 3 dosyam geldiğini söylediler. Alışveriş sitesinden televizyon ve telefon istemişim uzman çavuş, avukat ve doktor kimliği ile milleti dolandırdığımı söylediler" şeklinde konuştu.





"EVDE HUZURUM KALMADI PSİKOLOJİM BOZULDU"

Yetkililere seslenerek yardım isteyen vatandaş, "Dün de biri daha babamı aramış ve sert kayaya çarptığımızı söyleyerek tehdit etmiş. Babam da beni aradı birinin onu aradığını ve sevgilisini dolandırdığımı söyledi. Ben de o kişiyle iletişime geçtim, dolandırıcı olmadığımı ilkokul mezunu olduğumu söyledim. Kimlikte fotoğraf, doğum tarihi uyuşmuyor, kimlik numaramı kullanıyor. Bütün vatandaşlara sesleniyorum, bu kişilere inanmasınlar benim kimlik numaram ve adımı kullanıyorlar, hesaplar bana ait değil, kendi kafalarına göre araç ruhsatı yapmışlar benim arabam diye teminat olarak milleti kandırıyor. Yetkililer bir an önce bu kişiyi bulsunlar, bu iş çözülsün artık, evde huzurum kalmadı psikolojim bozuldu” dedi.

