Diyarbakır’da inşaat alanında yaralı bulunan şahıs hayatını kaybetti

İHA
Diyarbakır'ın Ergani ilçesi İzzet Paşa Mahallesi'nde 43 yaşındaki İzzet Çoban, alçı ustası olarak çalıştığı 7 katlı binada arkadaşları tarafından ağır yaralı olarak bulundu.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
KURTARILAMADI
Çoban, sevk edildiği Ergani Devlet Hastanesi'nden tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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