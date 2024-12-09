Diyarbakır’da inşaat alanında yaralı bulunan şahıs hayatını kaybetti

İHA

Diyarbakır'ın Ergani ilçesi İzzet Paşa Mahallesi'nde 43 yaşındaki İzzet Çoban, alçı ustası olarak çalıştığı 7 katlı binada arkadaşları tarafından ağır yaralı olarak bulundu.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

KURTARILAMADI

Çoban, sevk edildiği Ergani Devlet Hastanesi'nden tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.