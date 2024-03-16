Diyarbakır'da karşıya geçerken araçların altında ezilmekten kurtuldu Yolun karşısına geçen yayanın hızla gelen iki otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulduğu anlar görüntülendi.

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DHA

Trafikte sürücülerin olduğu kadar yayaların da kurallara uyması gerektiğinin hayati önem taşıdığı, bir kez daha gözleri önüne serildi.



Dün akşam saatlerinde Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı'ndaki sitenin önünde, ismi öğrenilemeyen yaya yolun karşısına geçerken iki otomobil hızla yan yana geçti.

Ezilmekten son anda kurtuldu

Bu sırada yolun ortasında olan yaya, ani bir refleksle son anda kurtuldu.

Kısa süreli korku yaşayan yaya, eliyle tepki gösterip karşıya geçti. Yaşananlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)