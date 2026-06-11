Yarın (12 Haziran 2026) okullar tatil mi? Bütün sınıflar mı tatil? MEB'in kararı...

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı öncesinde öğrenciler ve veliler, 12 Haziran Cuma günü okullarda eğitim yapılıp yapılmayacağını araştırıyor.

Sınav hazırlıklarının son aşamaya gelmesiyle birlikte "Yarın okullar tatil mi?", "Tüm öğrenciler için ders yapılacak mı?" ve "Hangi sınıflar izinli sayılacak?" soruları gündemdeki yerini koruyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın sınav takvimi kapsamında aldığı kararlar doğrultusunda, LGS'nin uygulanacağı okullarda ve ilgili sınıf seviyelerinde çeşitli düzenlemeler yapılabiliyor.

Bu nedenle özellikle ortaokul öğrencileri ve velileri, eğitim faaliyetlerinin nasıl sürdürüleceğine ilişkin açıklamaları yakından takip ediyor.

Peki 12 Haziran 2026 Cuma günü okullar tatil mi? Herkes mi tatil? İşte Milli Eğitim Bakanlığı'nın konuya ilişkin kararı...

12 HAZİRAN CUMA OKULLAR TATİL Mİ 2026

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 13 Haziran 2026 Cumartesi günü yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınavı öncesinde önemli bir karar aldı.

Bakanlık, sınav organizasyonunun sorunsuz yürütülebilmesi amacıyla 12 Haziran 2026 Cuma günü tüm örgün eğitim kurumlarında eğitim faaliyetlerine ara verileceğini duyurdu.

Alınan karar doğrultusunda okul öncesi eğitim kurumları, ilkokullar, ortaokullar ve liselerde ders işlenmeyecek. Böylece sınav merkezi olarak kullanılacak okullarda gerekli düzenlemeler ve teknik hazırlıklar rahatlıkla tamamlanabilecek.