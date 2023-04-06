Diyarbakır'da kıskançlık cinayeti: Sahte kadın hesabı açıp tuzak kurdu Diyarbakır'da Mehmet İhsan Şahin (22), tabancayla vurup polis gelene kadar cesedinin başında beklediği Mehmet Faruk Turan’ı (32), dini nikahla birlikte yaşadığı M.Ş. ile sosyal medyada yazışmalarını görünce öldürdüğünü söyledi.

İHA

Diyarbakır'da 4 Nisan’da Dicle Üniversitesi Hastanesi önündeki otobüs durağı yakınında ikisi de Bismil ilçesinde yaşayan Mehmet İhsan Şahin ile Mehmet Faruk Turan arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü.

Şahin, yanında getirdiği tabancayla Turan’ı vurup öldürdü. Turan’ın cesedinin başında bekleyen Şahin, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri tarafından olayda kullandığı silah ile gözaltına alındı.

Yanında getirdiği silahla öldürüp başında bekledi

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet İhsan Şahin, çıkarıldığı mahkemece ‘Kasten öldürmek’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mehmet Faruk Turan’ın cenazesi de otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek Bismil ilçesinde toprağa verildi.

Sosyal medya üzerinden yazışmalarını gördü: Sahte hesap açtı, buluşmaya çağırdı

Cinayeti itiraf eden Mehmet İhsan Şahin, dini nikahla birlikte yaşadığı M.Ş. ile Mehmet Faruk Turan’ın sosyal medya üzerinden yazışmalarını gördüğünü ve bunun üzerine Turan’ı öldürdüğünü söyledi.

Yapılan araştırmada Şahin’in, sosyal medyada sahte bir kadın hesabı açtığı ve Mehmet Faruk Turan ile bir süre iletişim kurduktan sonra görüşmek için hastane önüne davet ettiği, ardından da cinayeti işlediği ortaya çıktı.