Diyarbakır'da korkunç kaza: 3 ölü 5 yaralı İki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucunda 3 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan 5 kişi sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

DHA

Diyarbakır'da korkunç kaza can aldı...

Öğleden sonra Diyarbakır- Eğil kara yolu kırsal Bozek Mahallesi yakınlarında Ş.T.’nin kullandığı minibüs ile Hilmi Arbatun’un kullandığı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

3 kişi araçta sıkıştı

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Otomobildeki 3 kişi sıkıştıkları yerden ekiplerin müdahalesiyle çıkarıldı.

3 kişi hayatını kaybetti

Yapılan kontrolde sürücü Hilmi Arbatun ile yanındaki Nazime Arbatun ve Merve Arbatun’un hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralılar tedavi altına alındı

Her iki araçtaki 2’si ağır, 5 yaralı ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Ölen 3 kişinin cenazeleri ise otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)