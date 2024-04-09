Diyarbakır'da korkunç kaza: 3 ölü 5 yaralı

Diyarbakır'da korkunç kaza can aldı...
Öğleden sonra Diyarbakır- Eğil kara yolu kırsal Bozek Mahallesi yakınlarında Ş.T.’nin kullandığı minibüs ile Hilmi Arbatun’un kullandığı otomobil kafa kafaya çarpıştı.
3 kişi araçta sıkıştı
Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Otomobildeki 3 kişi sıkıştıkları yerden ekiplerin müdahalesiyle çıkarıldı.
3 kişi hayatını kaybetti
Yapılan kontrolde sürücü Hilmi Arbatun ile yanındaki Nazime Arbatun ve Merve Arbatun’un hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralılar tedavi altına alındı
Her iki araçtaki 2’si ağır, 5 yaralı ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Ölen 3 kişinin cenazeleri ise otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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