Mesut Özil üçüncü kez baba oldu! Aile fotoğrafı geldi

Bir kez daha baba olan Mesut Özil, üçüncü kızı Elisa'yı kucağına aldı. Eşi Amine Gülşe, yeni aile karelerini sosyal medya hesabından yayımladı
Dünyaca ünlü eski futbolcu Mesut Özil ile 2014 Türkiye Güzeli eşi Amine Gülşe, mutlu evlilikleriyle magazin dünyasının örnek gösterilen çiftleri arasında yer alıyor.
3. KIZ ELİSA
Üçüncü bebek heyecanını kısa süre önce duyuran Özil Ailesi'nden güzel haber geldi. Ünlü çift, üçüncü kez kız bebek heyecanı yaşadı. Ünlü çift, yeni doğan 3. kızlarına Elisa ismini verdi.
YENİ AİLE FOTOĞRAFI
Amine Gülşe, doğum sonrası bebeğinin yüzünü göstermese de yeni aile fotoğrafı paylaşmayı ihmal etmedi. Gülşe'nin fotoğraflarına beğeni yağdı.
Çiftin ilk kızları Eda, 2020 yılında dünyaya gelirken; ikinci kızları Ela ise 2022'de doğmuştu.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi