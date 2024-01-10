DHA
Diyarbakır-Silvan kara yolunda İstanbul Maltepe Cezaevi'nden Bitlis Cezaevi'ne mahkumları sevk eden 34 JF 0656 plakalı cezaevi ring aracı, kırsal Yayıklı Mahallesi mevkiinde, kontrolden çıkıp şarampole devrildi.
Araçtaki 12'si askeri personel, 11'i mahkum toplam 23 kişi yaralandı.
İhbarla bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulans helikopterle sevk edildi
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi.
Bazı yaralılar ise olay yerine sevk edilen ambulans helikopterle Diyarbakır'daki hastanelere götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış