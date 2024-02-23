Diyarbakır'da metruk evde poşet içerisinde yeni doğmuş bebek bulundu Diyarbakır'da metruk bir evde terk edilmiş olarak bulunan yeni doğmuş bebek hastanede tedavi altına alındı. Bebeğin annesi gözaltına alındı.

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DHA

Diyarbakır'ın Sur ilçesi İskenderpaşa Mahallesi'ndeki bir metruk yapıdan bebek sesi geldiğini duyan komşu evdekiler bir süre sesin geldiği yapıda ve bahçede arama yaptı.

Yapılan aramada yapının merdiveni ile duvar arasında poşet içerisinde beze sarılı yeni doğmuş bebek bulundu.

Komşulardan biri bebeği kucaklayarak ihbarla bölgeye çağrılan Sur İlçe Emniyet Müdürlüğü polis ekiplerine teslim etti.

Bebek hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Bebeği bırakan anne gözaltına alındı

Sur İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çevredeki güvenlik kameraları ve Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) kameralarından bebeği bırakanın anne M.C. (26) olduğunu tespit etti ve kısa zamanda yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ederken bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bebeğin bulunma anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)