Diyarbakır’da motosiklet sürücüsü, çarpmanın etkisiyle savruldu

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Oğlaklı Mahallesi’nde önceki gün, motosiklet ile otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

SÜRÜCÜLER YARALANDI

Çarpışmanın etkisiyle her iki araç sürücüsü de yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, daha sonra ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

ÇARPIŞMA ANI KAMERADA

Güvenlik kamerası görüntülerinde, otomobilin kavşakta duraksadığı, hızla gelen motosikletin çarpmasıyla sürücünün metrelerce savrulduğu anlar yer aldı.

Kazayla ilgili polis ekiplerinin inceleme başlattığı, olayın oluş şekline ilişkin detayların araştırıldığı bildirildi.