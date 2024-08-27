Diyarbakır'da Narin'i bulmak için her yer aranıyor Narin Güran'ı arama çalışmaları, 7’nci günde sürüyor. Jandarma ekipleri mahalledeki su kuyularında, AFAD ve Gönüllü arama ekipleri de mahalle çevresindeki mısır ve pamuk tarlalarında arama yapıyor.

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DHA

Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde Kur'an kursuna giden ve çıkışta evine dönmeyen Narin Güran'ı arama çalışmaları devam ediyor.

7 gündür devam eden çalışmalarda jandarma ve İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait helikopterle de havadan destek verildi.

Ayrıca Narin'in kaybolduğu saatlerde yoldan geçtiği tespit edilen yaklaşık 150 araç sorgulandı.

Mahalledeki evler ve köye giriş yapan araçlarda arama yapıldı. Bugüne kadar toplamda 12 bin 550 araç arandı, 130 kişinin ifadesine başvuruldu, 7 iz takip köpeği ile 11 bin dönümden fazla alanda arama yapıldı.

TERLİK BULUNDU, NUMARASI FARKLI

Arama çalışmalarında 22 Ağustos'ta gece saatlerinde yol kenarında bir çocuk terliği bulundu. Güran ailesinin evine yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunan terlik, Narin'in anne ve babasına gösterildi.

Çift, terliğin kızlarına ait olduğunu söyledi. Terlik incelenmek üzere jandarma tarafından laboratuvara götürüldü. Ancak aile daha sonra terlik numarasının Narin'inkinden farklı olduğunu söyledi.

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Ayrıca Narin'in kaybolmadan önceki son görüntüleri de ortaya çıktı. Okulun 21 Ağustos'ta saat 15.15'teki görüntülerinde Narin'in 4 arkadaşıyla yürüdüğü ve ardından ayrılarak tepe yolunu kullanıp, evine doğru gittiği yer aldı.

SU KUYULARI VE TARLALARDA ARAMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, mahalledeki su kuyularında arama çalışması başlattı. 100 personelden oluşan AFAD ile Dicle Üniversitesi, Kup Belediyesi ile Kayapınar Belediyesi arama kurtarma ekipleri de mahalle çevresindeki 500 dönümlük pamuk ve mısır tarlalarında arama yapıyor. Jandarma ekiplerinin mahalle çevresinde oluşturdukları uygulama noktalarında giriş ve çıkış yapan araçlardaki arama çalışması da sürüyor. (

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)