'Eren-2' operasyonu kapsamında narko-terörizmin finansmanına yönelik operasyonda gözaltına alınan 33 şüpheli, mahkemece tutuklandı.

Terör örgütünün en büyük maddi kaynaklarından olan uyuşturucuya yönelik operasyonlar, güvenlik güçleri tarafından sürdürülüyor.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 'Eren-2' operasyonunda, narko-terörizmin finansmanına yönelik 26 Mayıs'ta operasyon başlatıldı.

34 GÖZALTI

Uyuşturucudan elde ettikleri gelirle teröre fon sağladıkları tespit edilen 34 şüpheli, gözaltına alındı.

33 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 33'ü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 1'i de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Diyarbakır'da narko-terör operasyonu: 33 tutuklu VİDEO

































