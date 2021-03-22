Diyarbakır'da nevruz kutlamaları: 68 şüpheli serbest kaldı

Dün nevruz kutlamaları sırasında gözaltına alınan 81 şüpheliden 68'i, ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 13 şüphelinin emniyetteki ifade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Diyarbakır’da dün HDP nevruz kutlaması düzenledi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kutlama öncesinde harekete geçti ve Nevruz Parkı'nda kurulan arama noktalarında, terör örgütü PKK ile diğer terörist grupların faaliyetlerini önlemek ve muhtemel eylemlerin önüne geçmek için güvenlik önlemleri alındı.

13 ŞÜPHELİNİN İFADE İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Arama noktalarında, aralarında 18 yaşından küçük olanların da bulunduğu 81 şüpheli, gözaltına alındı.

Sorguları tamamlanan 50 kişi, serbest bırakılırken, 18 çocuk ise ailelerine teslim edildi.

Emniyetteki 13 şüphelinin ifade işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.